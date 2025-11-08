MIREILLE MATHIEU – PALAIS DES CONGRES TOURS – FRANCOIS 1ER Tours

MIREILLE MATHIEU Début : 2025-11-08 à 20:30. Tarif : – euros.

En 1965, au Jeu de la Chance, célèbre télé crochet, le public découvre et plébiscite Mireille Mathieu, s’en suit une ascension fulgurante et Mireille devient une icône incontournable de la chanson française.Avec 200 millions de disques vendus dans le monde, Mireille fête en chansons ses 60 ans d’une vie d’amour avec le public Un véritable conte de fée pour une carrière et une voix uniques.

PALAIS DES CONGRES TOURS – FRANCOIS 1ER 26 BOULEVARD HEURTELOUP 37000 Tours 37