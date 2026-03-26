Mirèio, un rêve de Mistral Salle de l’Etoile Espace Culturel et Festif de L’Etoile Châteaurenard
Mirèio, un rêve de Mistral Salle de l’Etoile Espace Culturel et Festif de L’Etoile Châteaurenard samedi 11 avril 2026.
Mirèio, un rêve de Mistral
Samedi 11 avril 2026 à partir de 20h. Salle de l’Etoile Espace Culturel et Festif de L’Etoile 10 Avenue Léo Lagrange Châteaurenard Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 20:00:00
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Pièce de théâtre Mirèio, un rêve de Mistral à la Salle de l’Etoile.
Gérard Gélas, vingt ans après son adaptation résolument contemporaine de Mirèio, replonge dans la littérature de Frédéric Mistral pour nous proposer un regard renouvelé où Mistral est incarné par le comédien Nicolas Dromard.
Pour Mirèio, un rêve de Mistral, le célèbre auteur maître de la Provence devient le narrateur de sa propre œuvre. C’est au travers de ses mots que nous découvrons les personnages de Mireille et de Vincent, portant un texte empreint de l’âme de la Provence, forgée par Frédéric Mistral.
Spectacle offert par Terre de Provence Agglomération. Sur réservation.
Mise en scène Gérard Gélas sur une idée de Jean-Pierre Richard.
Une pièce de Frédéric Mistral.
Avec Nicolas Dromard, Juliette Gharbi, François Santucci, Jacques Vassy, Nathalie Savalli, Léa Coulanges, Guillaume Lanson, Fabien Rouman.
Costumes Atelier du Costume de Maillane,
Créateur Lumières Marc Lebouvier,
Créateur Son Noé Courbet
Production Sea Art Observatoire de la Langue et de la Culture Provençales Collectif Provence .
Salle de l’Etoile Espace Culturel et Festif de L’Etoile 10 Avenue Léo Lagrange Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 24 35 35
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English :
Play Mirèio, un rêve de Mistral at the Salle de l’Etoile.
L’événement Mirèio, un rêve de Mistral Châteaurenard a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence
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