Mirèio, un rêve de Mistral Route De Fos RN 569 Istres

Mirèio, un rêve de Mistral

Mercredi 19 novembre 2025 à partir de 20h30. Route De Fos RN 569 L'Usine Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : 19 – 19 – 19 EUR

Date :

Début : 2025-11-19 20:30:00

fin : 2025-11-19

Date(s) :

2025-11-19

Temps fort de la Fête des Bergers, la pièce « Mirèio, un rêve de Mistral » de Gérard Gélas sera présentée à L’Usine. Un rendez-vous théâtral à ne pas manquer !

Après une première à Maillane, qui a réuni 800 spectateurs au cœur des fêtes de Mistral qui célèbrent chaque année la naissance du poète, la pièce Mirèio, un rêve de Mistral entame une tournée à partir de 2025 avec déjà de belles dates programmées comme l’Opéra d’Avignon, le théâtre de Tarascon, l’Espace Miramar de Cannes, le Festival d’Avignon 2025 et bien d’autres encore qui accueilleront ce spectacle comme à Istres le 19 Novembre. Fort de la qualité de l’écriture, de la mise en scène et du jeu des comédiens qui œuvrent, Le comité de la fête des bergers souhaitent contribuer au rayonnement de cette pièce de Gérard Gélas, auteur et metteur en scène. Ils ont eu à cœur de sélectionner des comédiennes et comédiens du territoire régional afin de faire vivre cette pièce Mirèio, un rêve de Mistral créée en 2024



Tarif unique 19€ réservation Office du tourisme .

Route De Fos RN 569 L’Usine Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 19 61 71 81

English :

A highlight of the Fête des Bergers, Gérard Gélas?s play « Mirèio, un rêve de Mistral » will be presented at L?Usine. A theatrical event not to be missed!

German :

Als Höhepunkt des Schäferfestes wird das Stück « Mirèio, un rêve de Mistral » von Gérard Gélas in der L’Usine aufgeführt. Ein Theaterereignis, das Sie nicht verpassen sollten!

Italiano :

Momento clou della Fête des Bergers, lo spettacolo di Gérard Gélas « Mirèio, un rêve de Mistral » sarà presentato a L’Usine. Un evento teatrale da non perdere!

Espanol :

Uno de los platos fuertes de la Fête des Bergers, la obra de Gérard Gélas « Mirèio, un rêve de Mistral » se presentará en L’Usine. Un acontecimiento teatral que no debe perderse

