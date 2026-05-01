Mireval

MIREVAL RUES EN FÊTE

Mireval Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Sixième édition de Mireval, rues en fête ! Chaque année, (re)découvrez l’église, les places, ruelles porches de beau village qu’est Mireval à travers des rendez-vous artistiques pour tous les âges. Spectacle de danse, théâtre, musique, arts de la rue sont proposés au travers des rues Mirevalaises. Festival offert par la municipalité.

Sixième édition de Mireval, rues en fête ! Chaque année, (re)découvrez l’église, les places, ruelles porches de beau village qu’est Mireval à travers des rendez-vous artistiques pour tous les âges. Spectacle de danse, théâtre, musique, arts de la rue sont proposés au travers des rues Mirevalaises. Festival offert par la municipalité. .

Mireval 34110 Hérault Occitanie +33 4 67 18 62 90

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English :

Sixth edition of Mireval, rues en fête! Every year, (re)discover the church, squares and alleyways of the beautiful village of Mireval through artistic events for all ages. Dance, theater, music and street arts are on offer in the streets of Mireval. Festival offered by the municipality.

L’événement MIREVAL RUES EN FÊTE Mireval a été mis à jour le 2026-05-14 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE