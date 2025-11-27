MÎRKUT BREUGHEL L’ANCIEN Toulouse

MÎRKUT Jeudi 27 novembre, 22h00 BREUGHEL L’ANCIEN Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-27T22:00:00 – 2025-11-27T23:30:00

Fin : 2025-11-27T22:00:00 – 2025-11-27T23:30:00

Mîrkut est un groupe de groove kurde basé à Toulouse

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Folk Rock psychédélique