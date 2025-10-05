Mîrkut (musiques kurdes) | Ouverture de saison du Lierre Parapluie Salle des fête d’Epertully Épertully

Mîrkut (musiques kurdes) | Ouverture de saison du Lierre Parapluie Salle des fête d’Epertully Épertully dimanche 5 octobre 2025.

Mîrkut (musiques kurdes) | Ouverture de saison du Lierre Parapluie

Salle des fête d’Epertully 1 Rue Lenchère Épertully Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-05 17:00:00

fin : 2025-10-05 21:00:00

Date(s) :

2025-10-05

Le 5 octobre on ouvre la 2ème saison du Lierre Parapluie! Antidote au froid qui pointe le bout de son nez.

Pour cette première, la mairie d’Epertully nous accueille en ses murs, et nous recevons Mîrkut, formation funky de musiques kurdes, pour commencer la saison avec toute l’allégresse qu’il se doit!

Ouverture des portes 17h

Concert à 18h

Gouter, soupe. autres gourmandises & bar sur place.

Enfants bienvenus! Les horaires sont pensées pour et ils trouveront un petit coin jeux pour s’occuper.

Pas d’espace chien par contre, donc pensez à les laisser chez vous!

Entrée prix libre

Réservation conseillée car petite jauge:

lelierreparapluie@gmail.com

Toutes les infos ici: https://fb.me/e/9ext3KQUO

MÎRKUT

Mîkut invite à un voyage dans les chants et les musiques Kurdes traditionnels un répertoire populaire et festif propulsé par un son groove/rock psychédélique ! Voix, Ney, saz s’entremêlent et ramènent aux sources, le rythme des claviers appelle le mouvement, et la section rythmique mènent la govend (danse en kurdee).

Pour écouter:





https://youtube.com/shorts/nb3fXv-_eSU?feature=shared .

Salle des fête d’Epertully 1 Rue Lenchère Épertully 71360 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté lelierreparapluie@gmail.com

English : Mîrkut (musiques kurdes) | Ouverture de saison du Lierre Parapluie

German : Mîrkut (musiques kurdes) | Ouverture de saison du Lierre Parapluie

Italiano :

Espanol :

L’événement Mîrkut (musiques kurdes) | Ouverture de saison du Lierre Parapluie Épertully a été mis à jour le 2025-09-19 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)