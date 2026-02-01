MIROIЯ SERVICE CULTUREL Canet-en-Roussillon
Début : 2026-02-24 16:00:00
Se questionner sur les changements de perception de soi qui évoluent avec l’histoire intime de chacun. Quelle image a-t-on de soi et quelle image souhaitons nous renvoyer aux autres ?
SERVICE CULTUREL 3 rue Joseph Lafon Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie culture@canetenroussillon.fr
English :
Question the changes in self-perception that evolve with each person?s intimate history. What image do we have of ourselves, and what image do we wish to project to others?
German :
Sich mit den Veränderungen in der Selbstwahrnehmung auseinandersetzen, die sich mit der intimen Geschichte jedes Einzelnen entwickeln. Welches Bild haben wir von uns selbst und welches Bild möchten wir anderen vermitteln?
Italiano :
Interrogarsi sui cambiamenti nella percezione di sé che si sviluppano con la storia personale di ogni persona. Quale immagine abbiamo di noi stessi e quale immagine vogliamo proiettare agli altri?
Espanol :
Cuestionarse los cambios en la autopercepción que evolucionan con la historia personal de cada persona. ¿Qué imagen tenemos de nosotros mismos y qué imagen queremos proyectar a los demás?
L’événement MIROIЯ Canet-en-Roussillon a été mis à jour le 2025-08-12 par MAIRIE CANET