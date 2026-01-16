Miroir aux amulettes : la bande dessinée d’Agathe Halais s’expose Bibliothèque Triangle Rennes

Miroir aux amulettes : la bande dessinée d’Agathe Halais s’expose Bibliothèque Triangle Rennes 6 – 28 février Ille-et-Vilaine

entrée libre

Exposition de dessins originaux de la dernière bande dessinée d’Agathe Halais, « Miroir aux amulettes ».

Retrouvez et échangez avec Agathe Halais, autrice et illustratrice rennaise lors d’une rencontre le samedi 21 février à 15h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-02-06T14:30:00.000+01:00
Fin : 2026-02-28T18:00:00.000+01:00

http://bibliotheques.rennes.fr  02 23 62 26 93

Bibliothèque Triangle 3, bd de Yougoslavie 35200 Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.triangle@ville-rennes.fr 02 23 62 26 93


