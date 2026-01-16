Miroir aux amulettes : la bande dessinée d’Agathe Halais s’expose Bibliothèque Triangle Rennes
Miroir aux amulettes : la bande dessinée d’Agathe Halais s’expose Bibliothèque Triangle Rennes vendredi 6 février 2026.
Miroir aux amulettes : la bande dessinée d’Agathe Halais s’expose Bibliothèque Triangle Rennes 6 – 28 février Ille-et-Vilaine
entrée libre
Exposition de dessins originaux de la dernière bande dessinée d’Agathe Halais, « Miroir aux amulettes ».
Retrouvez et échangez avec Agathe Halais, autrice et illustratrice rennaise lors d’une rencontre le samedi 21 février à 15h.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-02-06T14:30:00.000+01:00
Fin : 2026-02-28T18:00:00.000+01:00
1
http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 93
Bibliothèque Triangle 3, bd de Yougoslavie 35200 Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.triangle@ville-rennes.fr 02 23 62 26 93