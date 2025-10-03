Miroir des (In)visibles Salle de Lacaze Billère

Salle de Lacaze Place François Mitterrand Billère Pyrénées-Atlantiques

Tout public, à partir de 14 ans

Durée 1h20

Miroir des (In)visibles… le fruit de la rencontre entre Soraya Bénac, une histoire de claquettes et les femmes incarcérées à la maison d’arrêt de Gradignan. Inspirée par leurs histoires et les réalités carcérales, cette création explore les thèmes de l’enfermement, de la justice et de la sororité. Le spectacle allie théâtre, tap dance (claquettes) et art plastiques, pour créer une atmosphère onirique, décalant la dureté de la réalité et offrant une évasion mentale temporaire de cet environnement. En donnant vie aux personnages de Selma, Solaine et Soupir, ces trois artistes donnent voix aux femmes incarcérées et invisibles derrière les murs de ces forteresses de béton. .

Salle de Lacaze Place François Mitterrand Billère 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 40 03 30 culture@ville-billere.fr

