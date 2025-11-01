Miroir des (In)visibles Théâtre des Beaux Arts Bordeaux

Miroir des (In)visibles 11 – 21 mars 2026 Théâtre des Beaux Arts Gironde

Tarif Plein : 24€ ; Tarif Réduit (étudiants, -25ans, demandeurs d’emploi) : 18€ ; Tarif Carte Jeune : 14€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-11T20:30:00 – 2026-03-11T22:00:00

Fin : 2026-03-21T20:30:00 – 2026-03-21T22:00:00

De et mise en scène de Mathieu Ehrhard

Avec Soraya Bénac, Silvana Gallinotti et Inès Guiollot

Compagnie TeMpo TiemPo

Miroir des (In)visibles… le fruit de la rencontre entre Soraya Bénac, une histoire de claquettes et les femmes incarcérées à la maison d’arrêt de Gradignan. Inspirée par leurs histoires et les réalités carcérales, cette création explore les thèmes de l’enfermement, de la justice et de la sororité. Le spectacle allie théâtre, tap dance (claquettes) et arts plastiques, pour créer une atmosphère onirique, décalant la dureté de la réalité et offrant une évasion mentale temporaire de cet environnement. En donnant vie aux personnages de Selma, Solaine et Soupir, ces trois artistes donnent voix aux femmes incarcérées et invisibles derrière les murs de ces forteresses de bétons. Pourquoi constate-t-on une croissance continue du nombre de personnes en détention d’une année à l’autre, alors que la prison est censée représenter la réponse ultime aux infractions commises ? Sur l’invitation de Soraya Bénac, Mathieu Ehrhard vous convie à briser ces barrières, dans une scénographie épurée, le temps d’une expérience théâtrale poignante, poétique et enrichissante.

Pour tous.tes à partir de 14 ans

Durée : 1h25

Théâtre des Beaux Arts 2 rue des Beaux Arts, Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 21 85 30 https://www.theatre-beauxarts.fr https://www.facebook.com/TheatredesBeauxArts;https://www.instagram.com/theatredesbeauxarts [{« type »: « link », « value »: « https://www.theatre-beauxarts.fr/programmation-theatre-bordeaux/spectacles/miroir-des-invisibles/ »}, {« type »: « email », « value »: « theatre.beauxarts@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 21 85 30 »}] Situé à deux pas du Conservatoire de Bordeaux et de l’école des Beaux-Arts, le Théâtre des Beaux-Arts, qui a ouvert ses portes en janvier 2018, est un lieu incontournable de la création contemporaine à Bordeaux.

Ancien Café-Théâtre, le Théâtre des Beaux-Arts est un espace chaleureux et intimiste où sont programmés des spectacles de compagnies locales et régionales, spécialement sélectionnées par Loïc Rojouan, directeur du Théâtre. Comédies, seul-en-scènes ou pièces dramatiques, le Théâtre des Beaux-Arts s’efforce de maintenir une programmation à la fois éclatée et cohérente pour toujours surprendre et satisfaire son public, qu’il soit habitué ou curieux.

Lustres, mur de pierre et poutres apparentes font du Théâtre des Beaux- Arts un endroit apprécié pour son charme et son authenticité. L’esprit du théâtre de proximité est entretenu par l’équipe entourant Loïc Rojouan et par l’agencement de la salle voulue délibérément feutrée et cosy. Vous pourrez alors, le temps d’un spectacle, vous immerger dans un microcosme unique en son genre qui changera votre expérience du théâtre.

PLURIDISCIPLINAIRE 3 VOIX, 3 FEMMES, 3 MATIÈRES Décloisonne et recloisonne le cloisonnable, d’un miroir des (In)visibles, d’une société des (In)visibles Théâtre Spectacle Vivant