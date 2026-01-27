MIROIR MIROIR QUARTIER BARRIÈRE DE PARIS Toulouse

MIROIR MIROIR

QUARTIER BARRIÈRE DE PARIS 90 Boulevard Silvio Trentin Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30

fin : 2026-03-30

Date(s) :

2026-01-30

Portée par l’association Sozinho, cette expérience place les artistes au centre d’un parcours artistique immersif et éphémère déployé dans trois maisons du quartier Barrière de Paris.

Ces maisons se transforment en espaces de création et d’expérimentation, offrant aux artistes le temps et la liberté nécessaires pour concevoir des œuvres immersives et accessibles.

Deux d’entre elles accueillent des expositions immersives, chacune dédiée à un artiste. Imer y présente une installation mêlant peinture, scénographie et détournement d’objets, vous plongeant dans l’atmosphère d’une maison de maître abandonnée. Xano propose quant à lui un cabinet des curiosités interactif et numérique, associant lumière, son et dispositifs sensibles qui s’animent au contact des visiteurs, plaçant l’interaction au cœur du parcours.

La troisième maison est dédiée à la fabrication collective, aux ateliers pédagogiques et à un espace de vente, favorisant les temps de rencontre, de transmission et de partage entre les artistes et vous.

Chaque exposition occupe une maison entière, permettant au public de passer d’un univers à l’autre sans imposer de lecture unique. Les œuvres sont pensées pour être explorées, activées et vécues. .

QUARTIER BARRIÈRE DE PARIS 90 Boulevard Silvio Trentin Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie communication@miroir-miroir-toulouse.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Organized by the Sozinho association, this experiment places artists at the center of an immersive, ephemeral artistic journey deployed in three houses in the Barrière district of Paris.

L’événement MIROIR MIROIR Toulouse a été mis à jour le 2026-01-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE