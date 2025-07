Miroirs Christine et Vivien Troyes en Scènes Troyes

Miroirs Christine et Vivien Troyes en Scènes Troyes vendredi 18 juillet 2025.

Miroirs Christine et Vivien Troyes en Scènes

Place Saint-Rémy Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-18 18:00:00

fin : 2025-07-18

Date(s) :

2025-07-18

MIROIRS convoque les nuances et les transparences, trace un périmètre de liberté où émotions, sentiments, imaginaires se croisent et se répondent.



Comme une double écriture, musique et mouvement s’unissent pour ériger un monde de correspondances sensorielles, jamais figées, constamment inventées et narratives. MIROIRS, c’est une histoire de ponts conçus et propulsés vers autrui, de visions délectables du souffle et du geste dont la principale source est celle du récit Toi qui me regarde, Toi qui m’écoute, Toi qui me raconte .



Laissez-vous entrainer dans l’univers du visible et de l’invisible dans une myriade de couleurs et de miroitements au gré des variations et laissez-vous glisser dans l’écho d’un scintillement pluriel, véritable kaléidoscope des sens et des fulgurances.



Distribution :

Flûtes Mélanie Gervasoni, Amandine Granger, Christine Maffeïs

Danse Vivien Visentin

Création Lumières Christophe Charles .

Place Saint-Rémy Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 40 15 55

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Miroirs Christine et Vivien Troyes en Scènes Troyes a été mis à jour le 2025-07-05 par Office de Tourisme Troyes la Champagne