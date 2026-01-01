Miroirs de Russie Chostakovitch, Rimski-Korsakov Rouen

Miroirs de Russie Chostakovitch, Rimski-Korsakov

30 Rue Bourg l’Abbé Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-15 11:00:00

fin : 2026-01-18 12:15:00

Date(s) :

2026-01-15 2026-01-18

Durée 1h15, sans entracte

Un concert en trois volets pour explorer l’évolution fascinante de la musique russe, entre traditions revisitées et révolutions artistiques.

Au XIXe siècle, sous l’impulsion de Mikhaïl Glinka, la musique russe s’émancipe en mêlant la passion des Italiens à la rigueur des Allemands. Cette identité hybride se nourrit du folklore et s’épanouit avec des compositeurs comme Rimski-Korsakov, maître des couleurs orchestrales et des harmonies envoûtantes. Puis vient Chostakovitch, témoin d’un siècle tourmenté, qui pose un regard à la fois grandiose et acéré sur cet héritage musical. Trois œuvres, trois visions, un même fil conducteur le génie créatif et cette insaisissable âme russe , entre mélancolie et éclats de lumière. .

30 Rue Bourg l’Abbé Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 98 74 78 billetterie@oonr.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

