Miron circonstanciel, Miron actuel Bibliothèque Gaston-Miron Paris mercredi 8 octobre 2025.

Intitulée La vie d’un homme, la biographie que Pierre Nepveu consacre à Gaston Miron fourmille d’anecdotes et restitue minutieusement le contexte de l’écriture comme des péripéties éditoriales de L’homme rapaillé. Cette œuvre est si profondément ancrée dans une période historique que le poète nommera une section de son recueil « Circonstances ». Comment se fait-il donc qu’elle résonne si fort, époque après époque, et jusqu’à aujourd’hui ? Car l’actualité de Gaston Miron est constamment démontrée par la profusion des lectures, adaptations, interprétations et autres actualisations dont elle fait l’objet – jusqu’à sa mise au programme de l’agrégation en 2024.

Nous naviguerons entre des plongées dans les poèmes, des souvenirs, et des échos suscités par ces lectures et ces récits. En la personne de Pierre Nepveu, nous rencontrons un homme qui aura consacré une bonne partie de sa vie à raconter la vie d’un homme – et bien que cet homme soit un autre, qui mieux que lui pourrait le faire résonner au présent ?

Bibliothèque Gaston-Miron 8 avenue Saint-Mandé 75012 Paris

