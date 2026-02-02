Miror Théâtre du Lavoir Pontarlier

Miror

Théâtre du Lavoir 2 Rue Jeanne d’Arc Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 11:00:00

fin : 2026-03-07 12:00:00

Date(s) :

2026-03-07

Organisé par Muchmuche Company et la médiathèque.

Entre jonglage, manipulation d’objets et danse, le métal devient partenaire et terrain de jeu. Une traversée poétique et légèrement ironique sur ce que l’on porte, ce qui encombre… et ce qui peut se transformer. Familial à partir de 7 ans.

Sur inscription.

Billetterie à la médiathèque ou par téléphone. .

Théâtre du Lavoir 2 Rue Jeanne d’Arc Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 37

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Miror

L’événement Miror Pontarlier a été mis à jour le 2026-02-02 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS