MIRR – Benjamin Sanz quintet « Dircetions » – La Dynamo La dynamo des banlieues bleues Pantin

MIRR – Benjamin Sanz quintet « Dircetions » – La Dynamo Jeudi 4 septembre, 20h30 La dynamo des banlieues bleues Seine-St.-Denis

Début : 2025-09-04T20:30:00 – 2025-09-04T21:00:00

Fin : 2025-09-04T20:30:00 – 2025-09-04T21:00:00

En choisissant ses semences à la source des musiques noires, le batteur français et son puissant quintette ouvert aux quatre vents cultive un jazz actuel riche, dense et profond.

L’album s’intitule Black Seeds et annonce la couleur : avec des graines venues de Cuba, du Mali, des Comores, de Chicago ou de la Nouvelle-Orléans, sans oublier le blues de Kansas City. Dans sa quête d’un jazz (bio)dynamique relié à ses racines, le batteur et cofondateur du collectif MIRR a trouvé l’équipe ad hoc avec ses partenaires de haut niveau, venus d’horizons différents mais tous implantés en France.

Hermon Mehari : trompette , Ricardo Izquierdo : saxophone ténor, Rob Clearfield : piano et rhodes, Luca Fattorini : contrebasse, Benjamin Sanz : batterie, composition.

Le collectif MIRR est conventionné à la DRAC IdF pour la période 2024-2025

La dynamo des banlieues bleues 9, rue Gabrielle Josserand – 93500 Pantin Pantin 93500 Seine-St.-Denis Île-de-France

France, États-Unis, Cuba, Italie jazz à la villette benjamin sanz

Banlieues bleues