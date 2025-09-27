« Misa a Buenos Aires » par le chœur Allegretto Chapelle de l’Immaculée Nantes

« Misa a Buenos Aires » par le chœur Allegretto Chapelle de l’Immaculée Nantes samedi 27 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-27 18:30 – 20:00

Gratuit : non Tarif réduit 5 € / Plein tarif 12 € / Prévente 10 € Tout public

Palmeri a pris le texte liturgique traditionnel de la messe catholique et l’a marié aux rythmes, harmonies et sonorités du tango argentin. C’est une œuvre en latin, mais dont l’âme est profondément argentine.L’accompagnement instrumental est caractéristique : une contrebasse, deux violons, un piano et surtout, un bandonéon, instrument emblématique du tango, qui donne à l’œuvre sa couleur particulière.Il ne s’agit pas ici du tango traditionnel mais plutôt d’une approche plus moderne, inspirée du « Tango Nuevo » créé par Astor Piazzolla en 1960. Cela se traduit par des rythmes syncopés, des harmonies riches et des mélodies expressives.Vous entendrez aussi des œuvres d’Amérique latine, traditionnelles ou plus classiques, anciennes ou contemporaines, sur des rythmes de danses (zamba, villancico, tango), chantées en espagnol, en quechua ou en nahuatl, langues traditionnelles du Pérou et du Mexique.Prévente sur www.choeurallegretto.fr

Chapelle de l’Immaculée Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

0240504483 http://www.choeurallegretto.fr