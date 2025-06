Misa Andina Boulbon 28 juin 2025 07:00

Bouches-du-Rhône

Misa Andina Samedi 28 juin 2025 de 20h30 à 22h. Église Saint-Joseph Boulbon Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : Samedi 2025-06-28

2025-06-28

La Misa Andina est une messe traditionnelle revisitée avec les sonorités et instruments des Andes.

Cette évènement à Boulbon propose un moment spirituel et musical unique, mêlant liturgie chrétienne et musiques andines dans une ambiance chaleureuse et méditative. .

Église Saint-Joseph

Boulbon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 43 95 47 contact@choeur-escandihado.com

English :

The Misa Andina is a traditional mass revisited with the sounds and instruments of the Andes.

German :

Die Misa Andina ist eine traditionelle Messe, die mit den Klängen und Instrumenten der Anden neu interpretiert wird.

Italiano :

La Misa Andina è una messa tradizionale rivisitata con i suoni e gli strumenti delle Ande.

Espanol :

La Misa Andina es una misa tradicional revisitada con los sonidos e instrumentos de los Andes.

L’événement Misa Andina Boulbon a été mis à jour le 2025-06-19 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)