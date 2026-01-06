Misa tango Cathedrale Saint-Sauveur Aix-en-Provence Vendredi 30 janvier, 20h00 Tarif en prévente 22€

Tarif à l’entrée 25€

Jeunes < 25 ans 20€ Enfant jusqu’à 12 ans gratuit La MISA TANGO par de fougueux hispanisants La MISA TANGO par de fougueux hispanisants Avec la « Misa a Buenos Aires » (communément appelée Misa Tango), le plus grand compositeur argentin contemporain Martín PALMERI fait dialoguer la liturgie latine et l’âme brûlante de l’Argentine. L’Asociación Cultural de las Ciudades Hermanadas de Grenade, cité jumelle d’Aix-en-Provence, le Chœur Cantabile d’Aix-en-Provence et quelques amis, avec le soutien de l’Association des Jumelages d’Aix-en-Provence, vous invitent à redécouvrir cette messe aux rythmes du tango. Après l’opéra « Suor Angelica » de Puccini donné fin octobre, les mêmes argentino-espagnols Rafael LAMAS, chef d‘orchestre, Daniela TABERNIG, soprano, Fabian CARBONE, bandonéon, José-Luis DE MIGUEL, piano et un petit orchestre aixois sauront vous transporter dans cette ambiance si particulière. Le Chœur Cantabile vous propose ces deux concerts en soutien de la candidature de Grenade comme capitale européenne de la Culture en 2031 • à la Cathédrale d’Aix-en-Provence le 30 janvier 2026 à 20h00. • à la Basilique Notre-Dame de la Garde à Marseille le 31 janvier 2026 à 19h00. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) : Début : 2026-01-30T20:00:00.000+01:00 Fin : 2026-01-30T22:00:00.000+01:00 1 https://www.billetweb.fr/misa-buenos-aires-tango Cathedrale Saint-Sauveur 34, place des Martyrs de la Résistance, aix Saint-Eutrope Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône

