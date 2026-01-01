Misa tango Rue Fort du Sanctuaire Marseille 7e Arrondissement

Misa tango

Samedi 31 janvier 2026 de 19h à 21h. Basilique Notre-Dame de la Garde Marseille 7e Arrondissement

La Misa Tango par de fougueux hispanisants.





Avec la Misa a Buenos Aires (communément appelée Misa Tango), le plus grand compositeur argentin contemporain Martín Palmeri fait dialoguer la liturgie latine et l’âme brûlante de l’Argentine.







L’Asociación Cultural de las Ciudades Hermanadas de Grenade, cité jumelle d’Aix-en-Provence, le Chœur Cantabile d’Aix-en-Provence et quelques amis, avec le soutien de l’Association des Jumelages d’Aix-en-Provence, vous invitent à redécouvrir cette messe aux rythmes du tango. Après l’opéra Suor Angelica de Puccini donné fin octobre, les mêmes argentino-espagnols Rafael Lamas, chef d‘orchestre, Daniela Tabernig, soprano, Fabian Carbone, bandonéon, José-Luis De Miguel, piano et un petit orchestre aixois sauront vous transporter dans cette ambiance si particulière.

Le Chœur Cantabile vous propose ces deux concerts en soutien de la candidature de Grenade comme capitale européenne de la Culture en 2031





• à la cathédrale d’Aix-en-Provence le 30 janvier à 20h.

• à la basilique Notre-Dame de la Garde à Marseille le 31 janvier à 19h. .

Rue Fort du Sanctuaire Basilique Notre-Dame de la Garde Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

English :

With Misa a Buenos Aires (commonly known as Misa Tango), the greatest contemporary Argentine composer Martín PALMERI brings Latin liturgy into dialogue with the burning soul of Argentina.

