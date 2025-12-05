« MisaTango / Boléro » Ballet julien Lestel Théâtre de la Maison du Peuple Millau

« MisaTango / Boléro » Ballet julien Lestel Théâtre de la Maison du Peuple Millau vendredi 5 décembre 2025.

« MisaTango / Boléro » Ballet julien Lestel Théâtre de la Maison du Peuple

Théâtre de la Maison du Peuple Rue Pasteur Millau Aveyron

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif A

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05

Deux œuvres chorégraphiques puissantes, portées par l’intensité, la passion et la virtuosité des danseurs.

Deux œuvres magistrales mêlant intensité, passion et virtuosité. La Semaine du Roussillon Julien Lestel, après une carrière de danseur au ballet de l’Opéra national de Paris, de Monte-Carlo, Zürich et Marseille, s’est imposé avec évidence comme l’un des chorégraphes français les plus demandés. Sur des compositions classiques de Martín Palmieri et Maurice Ravel, il met en scène l’émotion et la puissance du corps en mouvement. MisaTango réunit la ferveur de la messe, le mysticisme du tango et la puissance d’une partition interprétée par un chœur. Boléro, dans un dépouillement tout en courbes et lignes, hypnotise par la progression de sa musique jusqu’à l’explosion. Julien Lestel, avec son Ballet, nous livre deux pièces contrastées, portées par dix danseurs virtuoses, qui confirment sa place singulière dans le paysage de la danse.

Artistes et équipe

Chorégraphie Julien Lestel assisté de Gilles Porte

Danseurs Eva Bégué, Roxane Katrun, Ingrid Lebreton, Inès Pagotto, Mara Whittington, Celian Maël Bruni, Maxence Chippaux, Allan Gereaud, Louis Plazer, Timothée Rouby

Lumières Lo Ammy Vaimatapako

Costumes Patrick Murru

Date et horaires Vendredi 5 décembre 20h30

Lieu Salle Senghor

Durée Non précisée dans le texte.

Public Tout public

Tarif Tarif A

Autour du spectacle

19h Petite restauration par l’association Myriade. .

Théâtre de la Maison du Peuple Rue Pasteur Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 59 47 61 sandrine.saintpierre@millau.fr

English :

Two powerful choreographic works, driven by the intensity, passion and virtuosity of the dancers.

German :

Zwei kraftvolle choreografische Werke, die von der Intensität, Leidenschaft und Virtuosität der Tänzer getragen werden.

Italiano :

Due opere coreografiche potenti, guidate dall’intensità, dalla passione e dal virtuosismo dei danzatori.

Espanol :

Dos poderosas obras coreográficas, impulsadas por la intensidad, la pasión y el virtuosismo de los bailarines.

L’événement « MisaTango / Boléro » Ballet julien Lestel Théâtre de la Maison du Peuple Millau a été mis à jour le 2025-08-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)