MISATANGO & BOLERO – L’ARTEA DE CARNOUX Carnoux En Provence

MISATANGO & BOLERO Début : 2025-11-08 à 20:30. Tarif : – euros.

ALG PRESENTE : MISATANGO – BOLERO par la Cie Julien LestelMISATANGOComposée en 1996 par le compositeur argentin, Martín Palmeri, La Misatango est une messe entièrement renouvelée puisqu’elle est composée sur des airs de tango et tisse ainsi un lien entre musique sacrée et musique populaire de tango argentin.La chorégraphie est teintée également de deux couleurs. Elle est empreinte tout à la fois de profonde spiritualité et de grande sensualité.Chorégraphie : Julien LestelMusique : Martin PalmeriBOLEROSur la célèbre partition de Maurice Ravel, composée pour un ballet en 1928, la chorégraphie fait écho à cette oeuvre constituée d’un thème et d’un contre-thème soutenus par un crescendo orchestral ininterrompu. Inspirée de thèmes hispano-arabes, la mélodie transporte la danse dans un univers intemporel où les danseurs se laissent emporter dans la rythmique hypnotisante.Chorégraphie : Julien LestelMusique : Maurice Ravel

L’ARTEA DE CARNOUX AV. CARDINAL DE LAVIGERIE 13470 Carnoux En Provence 13