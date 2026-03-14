Mise à disposition de Compost en Pays Loudunais

Loudun Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-30

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-03-30

La Communauté de Communes du Pays Loudunais vous invite à sa mise à disposition annuelle de compost.

Récupération gratuite, ouverte à l’ensemble des habitants du Pays Loudunais, dans la limite de 160 livres par foyer et sur présentation de la carte d’accès aux déchèteries (un passage sera décompté).

Le chargement du compost ainsi que la fourniture du contenant et du matériel adapté sont à la charge de l’usager.

Réservé uniquement aux usagers particuliers (voir document joint) .

Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 22 54 02 contact-dechets@pays-loudunais.fr

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English : Mise à disposition de Compost en Pays Loudunais

L’événement Mise à disposition de Compost en Pays Loudunais Loudun a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme du Pays Loudunais