Mise à feu festive du brandon de Noël Sauveterre-de-Béarn

Place Royale Sauveterre-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
La mise à feu du brandon de Noël, événement biennal de Noël en Béarn des Gaves ! Rendez-vous pour un moment magique autour du grand tronc illuminé par les flammes, partagé dans la chaleur et la convivialité. Grand feu collectif, le brandon consiste à brûler un tronc de 8m, façonné à l’aide de centaines de coins, après un séchage de deux mois. .
Place Royale Sauveterre-de-Béarn 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 48 21 69 fabricoterie@gmail.com
