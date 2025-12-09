Mise à l’eau de 2 Bateaux Route de Bel Air Mesquer

Mise à l’eau de 2 Bateaux

Route de Bel Air Kercabellec Mesquer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 14:00:00

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Mise à l’eau de 2 bateaux construits par les élèves de Mesquer un canot de 3m et une prame ainsi que le chaland construit pour la ville de Mesquer par les jeunes de l’atelier nomade Chaland .

Information Skol Ar Mor · Emma ·emma@skolarmor.fr .

Route de Bel Air Kercabellec Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 86 75 93 27 com@skolarmor.fr

