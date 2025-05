Mise à l’honneur des compagnons de la libération en Corrèze – Salle des fêtes Lapleau, 6 juin 2025 16:30, Lapleau.

Salle des fêtes 15 Avenue de l'épinette Lapleau Corrèze

Début : 2025-06-06 16:30:00

2025-06-06

Dans le cadre des 80 ans de la Victoire, le Mémorial Corrézien de la Résistance, de la Déportation et des Martyrs rend hommage aux Compagnons de la Libération en Corrèze à travers un cycle de conférences et témoignages dans tout le département.

Après le succès des premières conférences à Beyssenac et Lubersac, consacrées à Pierre Pouyade, ce cycle se poursuit avec une série de rendez-vous publics gratuits, animés par des historiens et des descendants familiaux, pour faire vivre la mémoire de ces figures exemplaires de l’engagement et du courage.

Des conférences sont également proposées auprès des scolaires, directement dans les établissements ou les communes concernées, afin de transmettre cette mémoire aux jeunes générations.

Entrée libre pour tous les événements

Renseignements 05 55 93 76 87 .

Salle des fêtes 15 Avenue de l’épinette

Lapleau 19550 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 76 87

