Mise en avant des ressources numériques Médiathèque municipale Le Tréport
Mise en avant des ressources numériques Médiathèque municipale Le Tréport vendredi 3 octobre 2025.
Mise en avant des ressources numériques 3 et 4 octobre Médiathèque municipale Seine-Maritime
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-03T10:30:00 – 2025-10-03T19:00:00
Fin : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T17:30:00
Présentation et démonstration des ressources numériques de la médiathèque du Tréport.
Médiathèque municipale 18 Place de l’Eglise, 76470 Le Tréport, France Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie 0235868488 https://www.facebook.com/people/M%C3%A9diath%C3%A8que-Le-Tr%C3%A9port/100064257120073/
Présentation et démonstration des ressources numériques de la médiathèque du Tréport.
médiathèque ville le treport