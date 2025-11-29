Mise en boite , représentation de maisons & jeux de volumes Joué-lès-Tours

Mise en boite , représentation de maisons & jeux de volumes

1 Rue du 8 Mai Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Samedi 2025-11-29 14:30:00

fin : 2025-11-29 16:00:00

2025-11-29

Atelier créatif pour adultes.

Comment représenter le village, la ville, en associant des volumes simples à base du recyclage de boîtes en carton de petit format ?

Rêver la Méditerranée, ses petits villages perchés et leurs couleurs au soleil !

Un atelier emboîtage, collage, peinture pour réaliser un élément décoratif en trois dimensions.

Dès 16 ans. .

1 Rue du 8 Mai Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 73 32 00

English :

Creative workshop for adults.

How to represent the village, the town, by combining simple volumes based on the recycling of small cardboard boxes?

Dream up the Mediterranean, its perched villages and their colors in the sun!

An interlocking, collage and painting workshop

German :

Kreativ-Workshop für Erwachsene.

Wie kann man das Dorf, die Stadt darstellen, indem man einfache Volumen auf der Grundlage des Recyclings von kleinformatigen Pappschachteln miteinander verbindet?

Träumen Sie vom Mittelmeer, seinen kleinen hochgelegenen Dörfern und ihren Farben in der Sonne!

Italiano :

Laboratorio creativo per adulti.

Come rappresentare il paese, la città, combinando semplici volumi basati sul riciclo di piccole scatole di cartone?

Sognate il Mediterraneo, i suoi villaggi arroccati e i loro colori al sole!

Un laboratorio di incastro, collage e pittura

Espanol :

Taller creativo para adultos.

¿Cómo representar el pueblo, la ciudad, combinando volúmenes sencillos a partir del reciclaje de pequeñas cajas de cartón?

Sueña con el Mediterráneo, sus pueblos encaramados y sus colores al sol

Un taller de encaje, collage y pintura

