Mise en chauffe du four à Pain Escale Pain Le Stade La Hague

Mise en chauffe du four à Pain Escale Pain

Le Stade Jobourg La Hague Manche

Début : 2025-11-08 14:30:00

fin : 2025-11-08 18:30:00

2025-11-08

Allumage du four à pain à 14h30.

Cuisson des viandes et teurgoules vers 18h.

Vous pouvez venir préparer sur place ou apporter vos plats aux heures définis avec 15 min d’avance.

Récupération des viandes et teurgoules le lendemain à 11h.

Suggestions Cuisson de bourdelots ou de betteraves enveloppées dans du papier alu. .

Le Stade Jobourg La Hague 50440 Manche Normandie +33 2 33 52 28 62 jplecouvey.jobourg@orange.fr

