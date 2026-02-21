MISE EN CONFIANCE MACHINE Roubaix
MISE EN CONFIANCE MACHINE Roubaix dimanche 1 mars 2026.
MISE EN CONFIANCE MACHINE
14 place du Général Faidherbe Roubaix Nord
Début : 2026-03-01 10:30:00
fin : 2026-03-01 12:30:00
2026-03-01
Prenez confiance dans vos usages des ressources de la Halle C, prenez le temps de (re)découvrir les modalités d’utilisation des machines de ponçage et les outils essentiels pour des finitions soignées pour vos projets personnels. L’atelier idéal pour les personnes adhérentes depuis peu, pour se familiariser avec les outils de construction essentiels
Réservé aux adhérent·es de la Condition Publique
14 place du Général Faidherbe Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 28 33 48 33 billetterie@laconditionpublique.com
English :
Gain confidence in your use of Hall C’s resources, and take the time to (re)discover how to use sanding machines and the essential tools for fine finishing your personal projects. The ideal workshop for new members to familiarize themselves with essential construction tools
For Condition Publique members only
