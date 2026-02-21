MISE EN CONFIANCE MACHINE Roubaix

MISE EN CONFIANCE MACHINE

14 place du Général Faidherbe Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01 10:30:00

fin : 2026-03-01 12:30:00

Date(s) :

2026-03-01

Prenez confiance dans vos usages des ressources de la Halle C, prenez le temps de (re)découvrir les modalités d’utilisation des machines de ponçage et les outils essentiels pour des finitions soignées pour vos projets personnels. L’atelier idéal pour les personnes adhérentes depuis peu, pour se familiariser avec les outils de construction essentiels

Réservé aux adhérent·es de la Condition Publique

14 place du Général Faidherbe Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 28 33 48 33 billetterie@laconditionpublique.com

English :

Gain confidence in your use of Hall C’s resources, and take the time to (re)discover how to use sanding machines and the essential tools for fine finishing your personal projects. The ideal workshop for new members to familiarize themselves with essential construction tools

For Condition Publique members only

