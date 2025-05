Mise en Lumière au Théâtre DuPont – Pont de la Tortière Nantes, 25 mai 2025 14:00, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-25 14:00 – 19:00

Gratuit : oui Gratuit, prix libres Les initiations et découvertes seront proposées au public à prix libre.Les spectacles seront gratuits.Une buvette payante sera installée sur place (CB acceptée). Tout public

La Mise en Lumière au Théâtre DuPont est un temps artistique et convivial, mettant en avant certaines pratiques artistiques amateurs et culturelles.C’est l’occasion pour le public de venir découvrir ou redécouvrir ces pratiques, au travers de performances, d’initiations et d’échanges avec les associations présentes. Au programme : performancesqi gonginitiation aux danses latinesinitiation aux percussionscontesroda de sambathéâtre de marionnettes théâtre d’improvisationclown Avec la participation de : Armadillo Association Franco-Chilienne 44Les Grands Nez RougesMacaíbaAtlantique Nantes Chine Samba So d’EllesBrazos AbiertosComa Teatro

Pont de la Tortière Nantes Erdre Nantes 44300