Mise en lumière de la ville Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Mise en lumière de la ville Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny vendredi 5 décembre 2025.
Mise en lumière de la ville
Villedieu-les-Poêles Place de la république Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05 19:00:00
fin : 2025-12-05 22:30:00
Date(s) :
2025-12-05
Retrouvez-nous à place de la République, avec votre plus beau pull de Noël pour
– un compte à rebours pour sonner les cloches avec les enfants et monsieur le Maire.
– Une tombola offerte par les commerçants.
– De la musique
– Du vin chaud, de la bière et de quoi se restaurer ! .
Villedieu-les-Poêles Place de la république Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 2 33 61 00 16
English : Mise en lumière de la ville
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Mise en lumière de la ville Villedieu-les-Poêles-Rouffigny a été mis à jour le 2025-11-13 par OT Villedieu-les-Poêles