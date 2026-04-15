Mise en lumière de l’église de Cahagnes, L’église de la Nativité-de-Notre-Dame, Cahagnes
Mise en lumière de l’église de Cahagnes, L’église de la Nativité-de-Notre-Dame, Cahagnes vendredi 29 mai 2026.
Mise en lumière de l’église de Cahagnes Vendredi 29 mai, 21h00 L’église de la Nativité-de-Notre-Dame Calvados
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-29T21:00:00+02:00 – 2026-05-29T23:30:00+02:00
Fin : 2026-05-29T21:00:00+02:00 – 2026-05-29T23:30:00+02:00
Illumination des vitraux de l’église de la Nativité-de-Notre-Dame. En fin d’après-midi, l’association Culture & Histoire de CAHAGNES présentera un diaporama sur la reconstruction de l’église.
L’église de la Nativité-de-Notre-Dame L’église de la Nativité-de-Notre-DamePas de descriptionCAHAGNES Cahagnes 14240 Calvados Normandie
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