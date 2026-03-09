Mise en lumière de l’église Saint-Laumer

Le Pas-Saint-l'Homer Orne

30 mai 2026 22:00

30 mai 2026 23:59

30 mai 2026

Mise en lumière extérieure de l’église Saint-Laumer et de ses vitraux. .

Eglise Saint-Laumer Le Pas-Saint-l’Homer 61290 Orne Normandie +33 2 33 73 95 46 mairie.passtlhomer@wanadoo.fr

