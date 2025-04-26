Mise en lumière de savoir-faire autour de l’exposition Jamais trop rococo ! Saison Le dessin à l’oeuvre Le 108 Rouen

Mise en lumière de savoir-faire autour de l’exposition Jamais trop rococo ! Saison Le dessin à l’oeuvre

Le 108 Allée François Mitterrand Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-10 10:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-10

05.12.2025—23.05.2026 Exposition En 2025-2026, le dessin est à l’honneur dans les musées de la Métropole Rouen Normandie. L’exposition Jamais trop rococo ! du musée des Beaux-Arts est l’occasion de découvrir certaines des plus belles, étonnantes et intrigantes feuilles issues de ses réserves. Pour évoquer le dessin comme partie intégrante du processus créatif d’un artiste, ou d’un artisan d’art, cette exposition consacrée au style rocaille dit aussi rococo –, retrace l’influence grandissante des acteurs de l’ornement au 18e siècle en France et en Europe. Dans le cadre de cette exposition, le musée tenait à accueillir des artisans et des écoles du territoire afin de mettre en valeur leurs savoir-faire exceptionnels liés à l’art de vivre au 18e siècle. Vendredi et samedi staffeur ornemaniste, ébéniste restaurateur, doreuse et élèves vous accueilleront pour vous présenter leurs métiers et leurs parcours professionnels. Dimanche venez profiter de l’exposition .

Le 108 Allée François Mitterrand Rouen 76100 Seine-Maritime Normandie +33 2 76 30 39 18 zoelie.martin@metropole-rouen-normandie.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Mise en lumière de savoir-faire autour de l’exposition Jamais trop rococo ! Saison Le dessin à l’oeuvre

L’événement Mise en lumière de savoir-faire autour de l’exposition Jamais trop rococo ! Saison Le dessin à l’oeuvre Rouen a été mis à jour le 2026-03-17 par Seine-Maritime Attractivité