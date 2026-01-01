Mise en lumière des carênes et mats au pieds de la Lieutenance à Honfleur

Dans le vieux bassin d’Honfleur au pied de la Lieutenance Honfleur Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 18:00:00

fin : 2026-05-30 23:00:00

Date(s) :

2026-05-29 2026-05-30 2026-05-31

Tous les bateaux de l’association seront éclairés par des projecteurs mettant en valeur les formes de carène et les mâts .

Dans le vieux bassin d’Honfleur au pied de la Lieutenance Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 6 62 28 67 16 Laurentlepeintre@hotmail.fr

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English : Mise en lumière des carênes et mats au pieds de la Lieutenance à Honfleur

L’événement Mise en lumière des carênes et mats au pieds de la Lieutenance à Honfleur Honfleur a été mis à jour le 2026-03-12 par Conseil Départemental du Calvados