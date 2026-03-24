Mise en lumière exceptionnelle des vitraux de l’Eglise Saint Gilles Eglise Saint Gilles La Neuve-Lyre

Mise en lumière exceptionnelle des vitraux de l’Eglise Saint Gilles

Eglise Saint Gilles 9 place de l’église La Neuve-Lyre Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 20:00:00

fin : 2026-05-29 22:00:00

Date(s) :

2026-05-29 2026-05-30 2026-05-31

À l’occasion de l’événement Pierres en Lumière, venez découvrir l’église sous un nouveau jour… à la tombée de la nuit.

Ses vitraux, véritables joyaux de lumière et de couleur, seront exceptionnellement mis en valeur ce qui révélera toute la richesse de leurs détails et la beauté de leurs teintes. .

Eglise Saint Gilles 9 place de l’église La Neuve-Lyre 27330 Eure Normandie +33 2 32 30 50 01 ctopart@orange.fr

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English : Mise en lumière exceptionnelle des vitraux de l’Eglise Saint Gilles

L’événement Mise en lumière exceptionnelle des vitraux de l’Eglise Saint Gilles La Neuve-Lyre a été mis à jour le 2026-03-24 par Eurêka Attractivité Agence d’Attractivité de l’Eure