Mise en Lumières et Marché de Noël La Chapelle-Anthenaise La Chapelle-Anthenaise

La Chapelle-Anthenaise Mayenne
Début : 2025-12-14
fin : 2025-12-14
2025-12-14
La Chapelle-Anthenaise vous convie à sa mise en lumières !
Marché de Noël avec la participation des associations Anthenaises.
Stands avec produits locaux
Concert Les SPY ++ .
La Chapelle-Anthenaise 53950 Mayenne Pays de la Loire
English :
La Chapelle-Anthenaise invites you to its light show!
