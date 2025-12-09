Mise en Lumières et Marché de Noël La Chapelle-Anthenaise

La Chapelle-Anthenaise Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

La Chapelle-Anthenaise vous convie à sa mise en lumières !

Marché de Noël avec la participation des associations Anthenaises.

Stands avec produits locaux

Concert Les SPY ++ .

La Chapelle-Anthenaise 53950 Mayenne Pays de la Loire

English :

La Chapelle-Anthenaise invites you to its light show!

L’événement Mise en Lumières et Marché de Noël La Chapelle-Anthenaise La Chapelle-Anthenaise a été mis à jour le 2025-12-05 par LAVAL TOURISME