Mise en place de bornes mémorielles et montée cycliste Masevaux-Niederbruck

Mise en place de bornes mémorielles et montée cycliste Masevaux-Niederbruck samedi 20 septembre 2025.

Mise en place de bornes mémorielles et montée cycliste

Route Joffre Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-09-20 09:00:00

fin : 2025-09-20 11:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Programme de cette journée à l’occasion des Journées du Patrimoine 9h, inauguration de la borne au parking du Ladenplatz; de 9h30 à 11h, départ des cyclistes en direction du Col du Hundsruck.

Route Joffre Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 41 99

English :

Program for this Heritage Days event: 9am, inauguration of the milestone at the Ladenplatz parking lot; from 9.30am to 11am, cyclists set off in the direction of the Hundsruck Pass.

German :

Programm dieses Tages anlässlich der Tage des offenen Denkmals: 9 Uhr, Einweihung der Säule am Parkplatz Ladenplatz; von 9:30 bis 11 Uhr, Start der Radfahrer in Richtung Hundsruckpass.

Italiano :

Programma di questo evento delle Giornate del Patrimonio: ore 9, inaugurazione della pietra miliare presso il parcheggio della Ladenplatz; dalle 9.30 alle 11, partenza dei ciclisti verso il Col du Hundsruck.

Espanol :

Programa de estas Jornadas del Patrimonio: 9.00 h, inauguración del hito en el aparcamiento de Ladenplatz; de 9.30 h a 11.00 h, salida de los ciclistas hacia el Col du Hundsruck.

