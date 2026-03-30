Mise en Place de l’Expo Art Textile

2 bis place de la fontaine Bonnat Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

Mise en place de l’exposition Expo Art Textile

3 avril , rencontre avec l’artiste à 17h

–> Médiatheque Milles pages Bonnat .

2 bis place de la fontaine Bonnat 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 81 09 66 bibliotheque.bonnat@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Mise en Place de l’Expo Art Textile

L’événement Mise en Place de l’Expo Art Textile Bonnat a été mis à jour le 2026-03-28 par Portes de la Creuse en Marche