Mise en Place de l’Expo Art Textile Bonnat

Mise en Place de l'Expo Art Textile 2 bis place de la fontaine Bonnat 2026-04-03

Mise en Place de l’Expo Art Textile Bonnat vendredi 3 avril 2026.

Mise en Place de l’Expo Art Textile

2 bis place de la fontaine Bonnat Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03
fin : 2026-04-03

Date(s) :
2026-04-03

Mise en place de l’exposition Expo Art Textile
3 avril , rencontre avec l’artiste à 17h

–> Médiatheque Milles pages Bonnat   .

2 bis place de la fontaine Bonnat 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 81 09 66  bibliotheque.bonnat@orange.fr

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English : Mise en Place de l’Expo Art Textile

L’événement Mise en Place de l’Expo Art Textile Bonnat a été mis à jour le 2026-03-28 par Portes de la Creuse en Marche

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