Mise en service du moulin à vent Le moulin de Gignac Gignac

Mise en service du moulin à vent Dimanche 21 septembre, 14h00 Le moulin de Gignac Lot

Tarif préférentiel : 3€ par personne et gratuit pour les enfants.

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

️ Mise en service du moulin à vent de Gignac

Assistez à la mise en service du moulin à vent !

Au programme :

Orientation des ailes

Rotation du toit

Démonstration de mouture

Une occasion rare de voir revivre ce témoin du savoir-faire traditionnel.

Le moulin de Gignac Pech des Eoules 46600 Gignac Gignac 46600 Lot Occitanie 06 89 44 72 46 https://www.gignac-en-quercy.fr/ Moulin à vent en parfait état de fonctionnement et exposition intitulée « Du grain à la farine sur le Causse de Martel ». Des visites commentées sont proposées, incluant une démonstration de mise en mouvement des ailes. Vous pourrez également découvrir le processus de fabrication de la mouture. Parkings. Aire de pique-nique. Fléchage à partir de Cressensac.

© Robert Vayssié