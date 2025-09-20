Mise en valeur de l’église de Saint-Michel-en-Grève Église Saint-Michel Saint-Michel-en-Grève

Mise en valeur de l’église de Saint-Michel-en-Grève 20 et 21 septembre Église Saint-Michel Côtes d’Armor

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T10:30:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Ouverture de l’église, visite libre, exposition et projection d’une restauration numérique pour la mise en valeur du chemin de croix d’André Thiry, présentation de l’orgue à tuyaux.

Vente de crêpes le dimanche.

Église Saint-Michel 2 Rue de l’Église, 22300 Saint-Michel-en-Grève, France Saint-Michel-en-Grève 22300 Côtes d’Armor Bretagne 06 68 15 32 62 https://saintmichelengreve.com/portfolio/leglise/ https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00089646;https://saintmichelengreve.com/le-patrimoine-historique/ L’église a été construite du 17e au XVIIIe siècle, sur les ruines d’un bâtiment plus ancien. Quelques vestiges du XIe siècle subsistent. Etabli selon la tradition des époque antérieures, sur deux contreforts du mur occidental, ce clocher, daté de 1614, est un exemple de l’adaptation de formes nouvelles, pour la région, aux dispositions habituelles.

