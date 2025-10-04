Mise en valeur de nos fonds spécifiques (musique, livres audio, ressources numériques, jeux vidéo, …) Médiathèque des Combes Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin

Mise en valeur de nos fonds spécifiques (musique, livres audio, ressources numériques, jeux vidéo, …) Samedi 4 octobre, 10h00, 14h00 Médiathèque des Combes Haute-Saône

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T12:00:00

Fin : 2025-10-04T14:00:00 – 2025-10-04T17:00:00

Découverte des fonds spécifiques de la médiathèque

Venez explorer nos collections particulières : instruments de musique, vinyles, livres audio, jeux vidéo, ressources numériques… et bien plus encore ! Une occasion unique de découvrir des trésors variés et d’enrichir vos expériences culturelles et ludiques.

Médiathèque des Combes 1 Chemin des Vignes, 70360 Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin, France Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin 70360 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33384688907 https://www.bibliotheques.cc-descombes.fr 475m2 ouverts à tous, abonnement gratuit pour tous, 10 500 ouvrages à disposition. Lieu accessible, parkings à proximité

