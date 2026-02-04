Mise en Voix de Poésies et Chansons Printemps des poètes Place du Marché La Turballe

Mise en Voix de Poésies et Chansons Printemps des poètes

Place du Marché Bibliothèque Municipale Anita Conti La Turballe Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 20:00:00

fin : 2026-03-20 22:00:00

Date(s) :

2026-03-20

Dans le cadre du Printemps des poètes, un assortiment de poèmes lus à voix haute, et de chansons, sera présenté, sur le thème de la Liberté. .

Place du Marché Bibliothèque Municipale Anita Conti La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 33 28

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Mise en Voix de Poésies et Chansons Printemps des poètes La Turballe a été mis à jour le 2026-02-04 par ADT44