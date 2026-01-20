Mise en voix de Poésies et de chansons Printemps des poètes La Turballe
Mise en voix de Poésies et de chansons Printemps des poètes La Turballe vendredi 20 février 2026.
Mise en voix de Poésies et de chansons Printemps des poètes
place du Marché La Turballe Loire-Atlantique
Début : 2026-02-20 20:00:00
fin : 2026-02-20
2026-02-20
L’association Poé’sique propose un assortiment de poèmes lu à haute voix et en chanson sur le thème de la liberté
Public Adultes .
place du Marché La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 33 28
