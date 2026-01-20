Mise en voix de Poésies et de chansons Printemps des poètes

place du Marché La Turballe Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20 20:00:00

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-20

L’association Poé’sique propose un assortiment de poèmes lu à haute voix et en chanson sur le thème de la liberté

Public Adultes .

place du Marché La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 33 28

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Mise en voix de Poésies et de chansons Printemps des poètes La Turballe a été mis à jour le 2026-01-20 par ADT44