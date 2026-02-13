Misery, Cinéma Studio 43, Dunkerque
Misery, Cinéma Studio 43, Dunkerque dimanche 1 mars 2026.
Misery Dimanche 1 mars, 14h30 Cinéma Studio 43 Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-01T14:30:00+01:00 – 2026-03-01T17:30:00+01:00
Fin : 2026-03-01T14:30:00+01:00 – 2026-03-01T17:30:00+01:00
Cinéma Studio 43 Rue des Fusiliers Marins, 59140 Dunkerque Dunkerque 59140 Dunkerque Nord Hauts-de-France https://studio43.fr/ https://www.facebook.com/amis.studiodk
conférence de Thierry Cormier