Mismo Mar installation – Couvent Levat Marseille 3e Arrondissement, 11 juillet 2025 18:00, Marseille 3e Arrondissement.

Bouches-du-Rhône

Mismo Mar installation Vendredi 11 juillet 2025 de 18h à 19h. Couvent Levat 52 rue Levat Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2025-07-11 18:00:00

fin : 2025-07-11 19:00:00

2025-07-11

Sortie de résidence de Transversal et Mitómana Artes Escénicas.

Les résidences et expositions jalonnent la programmation de la saison artistique 2025.









La pièce intitulée Mismo Mar est née de l’impératif de répondre à la crise migratoire et humanitaire, en développant un travail centré sur la solidarité face aux dangers aux frontières mortelles, comme la Méditerranée. Elle se focalise sur l’histoire et les expériences de personnes comme Marylène, Jesús et María Emilia, qui ont décidé de partager leur engagement personnel, en explorant leur relation avec la mer et la manière dont cet engagement a évolué en réaction aux crises.









La pièce se compose de trois moments essentiels qui tissent une narration forte et touchante









Un premier moment d’introspection, durant lequel les personnages expriment leur propre lien avec la mer, ainsi que les circonstances et les impulsions qui les ont poussés à agir et s’impliquer. Ce moment souligne aussi les épreuves et les obstacles auxquels ils ont dû faire face. Un second moment qui incite le public à considérer le contexte historique des opérations de sauvetage en Méditerranée, en scrutant les problématiques politiques et les situations ayant conduit à l’impératif d’agir. À ce niveau, la mise en scène propose une représentation visuelle des sauvetages, exposant la vérité de ceux qui ont été confrontés aux dangers. Une troisième étape, qui honore le pouvoir de la résistance et l’esprit de solidarité et de ténacité qui motive ceux qui s’engagent à répondre aux crises humanitaires. Cette section de l’œuvre souligne le désir ardent de ceux qui ont décidé d’apporter un changement et encourage le public à considérer l’importance de la solidarité.









Le spectacle fait appel à un mélange de projections numériques, d’éléments graphiques percutants, de compositions sonores éloquentes et de textes impactants pour exprimer son propos. L’œuvre illustre de façon immersive les vécus de ceux qui ont pris part aux opérations de sauvetage, tout en suscitant une introspection sur l’importance de l’engagement collectif et du travail conjoint pour répondre aux crises humanitaires et préserver la vie ainsi que la dignité des personnes en péril. Mismo Mar ne se limite pas à narrer une histoire, mais encourage également le public à réfléchir sur l’importance de la mobilisation, de la sensibilisation et de l’action face aux enjeux contemporains. .

Couvent Levat 52 rue Levat

Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

