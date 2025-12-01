Misneach The Curious Bards Cité de la Voix Vézelay
The Curious Bards, Ilektra Platiopoulou et Marine Wroniszewski font résonner les voix de femmes effacées, entre tradition irlandaise réinventée et puissance retrouvée.
Distribution
Ilektra Platiopoulou mezzo-soprano
Marine Wroniszewski danseuse
THE CURIOUS BARDS
Pierre Gallon virginal
Bruno Harlé flûtes
Louis Capeille harpe triple
Jean-Christophe Morel cistre
Sarah Van Oudenhove viole de gambe
Quentin Viannais cornemuse
Alix Boivert violon
Éadaoin Fox mise en scène & réalisation vidéo
Rosa Mäkelä assistante mise en scène
Samuel Sérandour régie générale & lumières .
Cité de la Voix 4 Rue de l’Hôpital Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 94 84 30
