MISS AUGINE – THEATRE DAUDET Six Fours Les Plages

MISS AUGINE Début : 2026-01-30 à 20:30. Tarif : – euros.

Miss Augine n’a jamais manqué de rien, sauf peut-être de vrais problèmes.Du milieu favorisé dont elle est issue, elle préfère se moquer. Drama queen un peu naïve, elle rêve d’une vie moins parfaite, pleine d’aventures.À travers des situations absurdes et beaucoup de second degré, elle vous entraîne dans son esprit décalé avec un humour parfois corrosif.

THEATRE DAUDET 100 AVENUE MARECHAL DE LATTRE 83140 Six Fours Les Plages 83