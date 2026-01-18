MISS BEE & THE BULLFROGS Casino Tranchant Pau

MISS BEE & THE BULLFROGS

Casino Tranchant 4 Rue Suzanne Lenglen Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 EUR

2026-03-13

fin : 2026-03-13

2026-03-13

Blues cuivré & voix puissante au Royal Lounge

Le Royal Lounge accueille Miss Bee & The Bullfrogs, pépite du blues palois ! Entre cuivres puissants, guitare ciselée et voix magnétique de Miss Bee, leur énergie et leur groove irrésistible enflamment les scènes françaises et européennes. Lauréats du 1er prix du Challenge Blues Français 2022 et représentants de la France à l’European Blues Challenge, ils mêlent blues roots, soul vintage et swing pour un son à la fois rétro et moderne.

Une soirée incontournable pour les amateurs de blues authentique ! .

Casino Tranchant 4 Rue Suzanne Lenglen Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 94 50 87 blaulhe@groupetranchant.com

